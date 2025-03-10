Владельцы танкеров "Волгонефть" хотят создать фонды для рассчетов по судебным делам

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Владельцы танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, заявили о намерении создать два Фонда ограничения ответственности суммарно на 1 млрд рублей для последующих выплат в рамках судебных разбирательств, в которых они выступают ответчиками.

"Мы намерены создать Фонд ограничения ответственности. Но хочу отметить, что само создание фонда не означает признание ответственности. Фонд направлен на защиту интересов истцов (в судебных делах - ИФ) и других пострадавших лиц для того, чтобы распределять за счет средств фонда все суммы, которые могут быть взысканы в судебных разбирательствах", - заявил представитель "Волгатранснефти" (владелец одного из танкеров) на предварительном судебном заседании по иску ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании расходов ведомства, понесенных за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Представитель еще одного ответчика - ООО "Кама Шиппинг" заявил ходатайство о создании аналогичного фонда. В обеспечение данного фонда положена независимая гарантия страховщика ответственности САО "ВСК".

"Фонд - это финансовое наполнение, которое позволит ответчику исполнить предъявляемые требования. Нами был выработан лимит ответственности, который составляет в рублевом эквиваленте 533 млн рублей", - сказал представитель "Волгатранснефти".

"Кама Шиппинг" хочет создать фонд такого же объема.

Создание подобного фонда, как пояснил представитель "Волгатранснефти", предусматривается Кодексом торгового мореплавания как института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов. У "Волгатранснефти" для фонда представлена гарантия АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК). Сумма гарантии значительно превышает сумму требований процессуального оппонента, такая гарантия будет действовать до 16 декабря 2030 года.

Представитель "Волгатранснефти" также заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, АО "Российская национальная перестраховочная компания" и "Абсолют Страхование".

"Гарантом по независимой гарантии фонда является перестраховщик "Российская национальная перестраховочная компания", а одним из принципалов является страховщик ответственности собственника судна - "Абсолют Страхование". Будущий судебный акт может затронуть права и обязанности как одного, так и другого, поэтому просим их привлечь в качестве третьих лиц", - добавил представитель "Волгатранснефти".

Представитель Морспасслужбы отметил, что для того, чтобы высказать позицию по вопросу о создании фондов, необходимо изучить документы.

Суд удовлетворил ходатайства о привлечении страховых компаний и РНПК в качестве третьих лиц. Судебное разбирательство продолжится 7 апреля.

Исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" - владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Сумма иска не уточняется.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.