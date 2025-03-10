"Волгатранснефти" отказано в передаче иска от Морспасслужбы в Арбитражный суд Москвы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО "Волгатранснефть" в передаче дела по иску ФГБУ "Морспасслужба" о взыскании расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

На предварительном судебном заседании представитель "Волгатранснефти" ходатайствовал об изменении подсудности не по месту причинения ущерба, а по месту нахождения ответчика.

"Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков: у нас ответчик расположен на территории Пермского края, еще один ответчик зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности - то есть передача дела на рассмотрение по месту нахождения одного из ответчиков. Считаем, что Арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу", - высказал позицию представитель компании.

Представитель ООО "Кама Шиппинг" поддержал это ходатайство. Однако представитель ФГБУ "Морспасслужба" возражал против изменения подсудности.

"В удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать", - огласила решение судья.

Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.

Иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" - владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе 15 декабря, расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов был принят к производству 30 января. Сумма иска не уточняется.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тысяч рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП по иску Новороссийской транспортной прокуратуры.

27 февраля Арбитражный суд Краснодарского края привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212", и оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального уровня, также действует федеральный режим ЧС.