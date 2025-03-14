Суд начнет рассмотрение иска Анапы к владельцам танкеров "Волгонефть" 16 апреля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление мэрии Анапы к владельцам двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, - ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг", - о взыскании расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Согласно картотеке арбитражных дел, предварительное судебное заседание назначено на 16 апреля.

Иск подан 7 марта. Мэрия Анапы требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей - именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для ликвидации последствий разлива мазута из этих танкеров. Сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тысяч рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

27 февраля этот же суд привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212", и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

В суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований пока не оглашается, так как не является окончательной, отмечал в суде представитель истца.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.