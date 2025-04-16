"Кама Шиппинг" заявила, что является фрахтователем танкера "Волгонефть 212"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Кама Шиппинг" не является владельцем танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, а соответственно исковые требования предъявляемые в адрес компании, неправомерны. Об этом сообщил представитель компании в ходе предварительного судебного заседания по иску мэрии Анапы о взыскании расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

"Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по делу, так как является фрахтователем судна. Согласно статье 316 Кодекса торгового мореплавания, при загрязнении нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По 219 статье Кодекса торгового мореплавания фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение от разлива нефти. Собственником судна "Волгонефть 212" является компания ООО "Каматрансойл", - сказал представитель "Кама Шиппинг".

Он приобщил к материалам дела отзыв на исковое заявление, а также документы – договор фрахтования, как подтверждение того, что компания не является владельцем танкера "Волгонефть 212".

В среду Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в размере 211 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС, поясняла ранее мэрия. Сумма не является окончательной, уточняли власти, и подлежит дальнейшей корректировке в сторону увеличения.

В настоящее время в суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" (владельцем этого танкера выступает ЗАО "Волгатранснефть"), в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей. Эти требования направлены компаниям - ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

Комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров. Среди основных - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.