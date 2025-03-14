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В Туапсе продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают ликвидировать возгорание на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), после атаки ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.

"Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара - до 20 тыс. тонн. Специалисты, задействованные в работах, постоянно охлаждают стенки резервуара, а также - соседние к нему конструкции для недопущения деформации резервуара под воздействием пламени", - говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб держат ситуацию под контролем. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека.

Как сообщалось, минувшей ночью ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров, на месте ЧП работают экстренные оперативные службы.

Пострадавших нет.

Краснодарский край Туапсе ВСУ
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