В Туапсе продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают ликвидировать возгорание на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), после атаки ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.

"Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара - до 20 тыс. тонн. Специалисты, задействованные в работах, постоянно охлаждают стенки резервуара, а также - соседние к нему конструкции для недопущения деформации резервуара под воздействием пламени", - говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб держат ситуацию под контролем. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека.

Как сообщалось, минувшей ночью ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров, на месте ЧП работают экстренные оперативные службы.

Пострадавших нет.