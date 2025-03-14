МИД РФ отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ отменил рекомендации российским гражданам воздерживаться от поездок в Абхазию с учетом стабилизации ситуации в этой стране.

15 ноября 2024 года МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, в связи с внутриполитическим кризисом.

"Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов. С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям", - заявили в МИД РФ.