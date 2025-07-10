МВД объявило в розыск Евгения Чичваркина

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом). Карточка с данными Чичваркина появилась в базе розыска министерства.

В марте прокуратура Москвы сообщала, что направила следствию материалы для возбуждения дела в отношении Чичваркина по статье о невыполнении обязанностей иноагента.

47-летний Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года проживает в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. В 2022 году Минюст России признал его иностранным агентом.