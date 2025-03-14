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Москва и Минск обязались отказывать третьим сторонам по политизированным запросам о правовой помощи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МИД России разъяснили детали подписанного накануне президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко соглашения в сфере международного правового сотрудничества.

"Указанный международный договор предоставляет гражданам и должностным лицам обеих стран гарантии защиты от участившихся злоупотреблений со стороны некоторых иностранных и псевдомеждународных судебных органов. Россия и Белоруссия обязались отказывать третьим сторонам в исполнении политизированных запросов об оказании правовой помощи, в том числе не выдавать граждан инстанциям, юрисдикцию которых они не признают", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что соглашение подтверждает важность соблюдения таких основополагающих принципов международного права, как принцип суверенного равенства государств, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела, а также уважения прав и свобод человека.

"Оно также призвано внести вклад в укрепление международно-правовых норм об иммунитетах должностных лиц государства, необходимых для эффективного осуществления официальных функций. Документ представляет собой образец наилучших практик в данной области и способствует должному развитию международного права", - добавили в МИД РФ.

Накануне сообщалось, что Путин и Лукашенко подписали соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Документ был подписан по итогам двусторонних переговоров в рамках официального визита Лукашенко в Россию.

В соответствии с данным соглашением стороны будут совместно бороться с негативной тенденцией политизации сферы международно-правового сотрудничества по уголовным делам и содействовать укреплению общепризнанных норм международного права, касающихся суверенного равенства государств и вытекающих из него иммунитетов должностных лиц государств.

МИД РФ Белоруссия РФ
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