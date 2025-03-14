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Что произошло за день: пятница, 14 марта

Заявление Путина об условиях пощады для украинских военных в Курской области, сообщение Минобороны РФ о ситуации в регионе, решение ЕС отменить санкции против нескольких человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу Трампа пощадить украинских военных в Курской области, если руководство Украины отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен.

- Президент РФ поздно вечером в четверг принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщили в пятницу в Кремле. Путин передал Трампу информацию и дополнительные сигналы.

- Минобороны РФ сообщило об освобождении за неделю 28 населенных пунктов в Курской области. С освобожденных приграничных территорий эвакуированы 209 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Совете Федерации. Он, в частности, заявил, что предложения США по урегулированию украинского кризиса весьма противоречивы, и Россия разумно ведет себя в этих условиях. Также Лукашенко отметил проблемы с модернизацией железной дороги по пути из республики к морским портам России.

- США "бесшумно" усилили антироссийский санкционный режим: американские власти дали истечь лицензии на транзакции в сфере энергетики с подсанкционными банками из России, сообщает Bloomberg. По его данным, многие покупатели российских энергоресурсов уже могли адаптироваться к ограничениям.

- В Евросоюзе решили отменить ограничения в отношении министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателей Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, сообщила Financial Times. В ЕС не согласились с призывом Венгрии отменить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена.

- Более 70 жителей Подмосковья признаны потерпевшими в результате атаки беспилотников 11 марта, сообщили в СКР.

- "Семейная ипотека" с 1 апреля будет распространена на вторичный рынок в городах, где мало строят.

- Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за сильного ветра.

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