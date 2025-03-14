Путин заявил о начале подвижек в отношениях США и РФ после разговора с Трампом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов министров иностранных дел, ситуация в российско-американских отношениях начинает двигаться.

"У меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом, состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел со своим американским коллегой, и помощник президента России Ушаков встречался со своим визави", - сказал Путин в пятницу, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза.

"Так что в целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится", - добавил глава государства.

Он отметил, что с докладами выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.