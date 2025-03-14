В РФ вводят требования к цветовой индикации контейнеров раздельного сбора ТКО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ обновило правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которыми, в частности, вводятся требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора мусора, а также запрет на его дальнейшее смешивание, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу. Документ разработан с учётом реализации национальной цели "Экологическое благополучие", обозначенной президентом РФ, одними из целевых показателей которой являются сортировка 100% твердых отходов и снижение полигонного захоронения в два раза к 2030 году, сообщила пресс-служба министерства.

"Правила вводят требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов. Во всех регионах к 2030 году на контейнерных площадках будут использовать одни и те же цвета для обозначения различных отходов. Так, для пластика предусматриваются контейнеры оранжевого цвета, для стекла - зелёного, для пищевых отходов - коричневого, для несортированных отходов - серого цвета, для групп однородных отходов - синего", - сказано в сообщении.

До этого времени, то есть до 2030 года, в случае применения контейнера другого цвета для раздельного накопления ТКО нужно наносить наклейки, трафареты и таблички соответствующих цветов: оранжевого, зелёного, коричневого, синего и серого, поясняет пресс-служба Минприроды.

"Нововведение упростит сбор и дальнейшую переработку отходов ТКО. При этом документ вводит запрет на дальнейшее смешивание при транспортировке тех отходов, которые собрали раздельно", - подчеркивается в сообщении.

Правилами также вводится понятие "место сбора вторичных ресурсов". Это здание, строение, сооружение, помещение или площадка, куда люди могут принести отходы, пригодные для переработки и извлечения ценных фракций (металл, пластик, стекло), сказано в сообщении.

"Крупногабаритные отходы теперь могут складироваться гражданами в бункерах на контейнерных или выделенных площадках, навалом в специально отведенных местах или иным способом, утвержденным региональным правительством", - отмечает пресс-служба Минприроды.

Прежние правила обращения с ТКО были утверждены в 2016 году. Пресс-служба напоминает, что по поручению правительства РФ переиздаются акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года.