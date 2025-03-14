Поиск

В РФ вводят требования к цветовой индикации контейнеров раздельного сбора ТКО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ обновило правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которыми, в частности, вводятся требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора мусора, а также запрет на его дальнейшее смешивание, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу. Документ разработан с учётом реализации национальной цели "Экологическое благополучие", обозначенной президентом РФ, одними из целевых показателей которой являются сортировка 100% твердых отходов и снижение полигонного захоронения в два раза к 2030 году, сообщила пресс-служба министерства.

"Правила вводят требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов. Во всех регионах к 2030 году на контейнерных площадках будут использовать одни и те же цвета для обозначения различных отходов. Так, для пластика предусматриваются контейнеры оранжевого цвета, для стекла - зелёного, для пищевых отходов - коричневого, для несортированных отходов - серого цвета, для групп однородных отходов - синего", - сказано в сообщении.

До этого времени, то есть до 2030 года, в случае применения контейнера другого цвета для раздельного накопления ТКО нужно наносить наклейки, трафареты и таблички соответствующих цветов: оранжевого, зелёного, коричневого, синего и серого, поясняет пресс-служба Минприроды.

"Нововведение упростит сбор и дальнейшую переработку отходов ТКО. При этом документ вводит запрет на дальнейшее смешивание при транспортировке тех отходов, которые собрали раздельно", - подчеркивается в сообщении.

Правилами также вводится понятие "место сбора вторичных ресурсов". Это здание, строение, сооружение, помещение или площадка, куда люди могут принести отходы, пригодные для переработки и извлечения ценных фракций (металл, пластик, стекло), сказано в сообщении.

"Крупногабаритные отходы теперь могут складироваться гражданами в бункерах на контейнерных или выделенных площадках, навалом в специально отведенных местах или иным способом, утвержденным региональным правительством", - отмечает пресс-служба Минприроды.

Прежние правила обращения с ТКО были утверждены в 2016 году. Пресс-служба напоминает, что по поручению правительства РФ переиздаются акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года.

Минприроды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева
Военная операция на Украине

Военные заявили об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6016 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });