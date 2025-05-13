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Компания из Шанхая намерена построить в Приморье два завода по переработке ТКО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайская инвестиционная компания "Канхэн" (Шанхай) планирует построить в Приморском крае два завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Площадки для размещения объектов определены во Владивостоке и Уссурийске.

Во Владивостоке планируется построить завод мощностью переработки не менее 300 тысяч тонн отходов в год.

"Наша компания имеет достаточный опыт, проекты, которые уже реализованы. В данное время совместно с российскими коллегами обсуждаем строительство заводов по переработке мусора", - заявил заместитель гендиректора компании "Канхэн" Гао Хайцзин.

Объем инвестиций в проекты на данном этапе не раскрывается.

С 1 января 2020 года КГУП "Приморский экологический оператор" является единственным государственным предприятием в Приморье, уполномоченным заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением и переработкой ТКО.

На сайте предприятия говорится, что в крае ежегодно образуется около 550 тысяч тонн отходов.

Владивосток Приморье Уссурийск Шанхай Канхэн Гао Хайцзин Китай
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