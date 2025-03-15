Пожар произошел в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в ночь на субботу, в результате падения обломков возник пожар на территории Красноармейского района, жертв нет.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале обладминистрации.

Губернатор отметил, что пострадавших и повреждений объектов нет.