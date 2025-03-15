Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07:15 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом, волгоградский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты около трех с половиной часов.

Минувшей ночью аналогичные ограничения вводились также в аэропорту Саратова.