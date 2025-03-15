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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о приостановке приема и отправки самолетов в аэропорту Волгограда.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак) - с 03:33 МСК; Саратов (Гагарин) - с 01:00 МСК", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Позднее он проинформировал он снятии ограничений в саратовском аэропорту.

Росавиация Волгоград Саратов аэропорты ограничение
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