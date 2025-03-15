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МВД раскрыло наркогруппировку, легализовавшую более 10 млрд руб. с продажи наркотиков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 млрд рублей с продажи наркотиков в регионах, изъято свыше тонны веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По факту легализации свыше 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли наркотиками в интернете, моими коллегами из Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело на основании материалов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России", - сообщила Волк в субботу в своем телеграм-канале.

По версии следствия, с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года на территории нескольких регионов России фигуранты бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин.

В настоящий момент задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ.

Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.

По словам Волк, фигуранты "разработали схему, согласно которой полученные в результате совершения наркопреступлений деньги легализовывались посредством различных финансовых операций".

Руководители и участники преступного сообщества обвиняются в легализации (отмывании) денег (ст. 174.1 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Волк МВД
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