Число погибших в массовом ДТП в Рязанской области увеличилось до четырех

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате массового ДТП на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязанской области увеличилось, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе областной прокуратуры.

"Водитель "Хендай Соната" скончался во время транспортировки в медицинское учреждение, пассажир автомобиля "Киа Соренто" умер в реанимации. Таким образом, в результате массового ДТП погибли четыре человека", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Представитель пресс-службы добавил, что по факту массовой аварии проводится проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры Рязанской области.

Как сообщалось, в субботу примерно в 14:50 на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе произошло столкновение четырех автомобилей: "Хэндай Соната", "Лада Гранта", "Киа Соренто" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП два пассажира автомобиля "Хэндай" погибли на месте происшествия, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.