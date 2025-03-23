Поиск

Критериев для пожарной опасности еще нет ни в одном регионе России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Критериев пожарной опасности, которые могут привести к естественным природным пожарам, пока нет ни в одном российском регионе, однако там, где прошедшей зимой выпало мало осадков, отсутствует снег и установилась высокая температура, могут возникнуть пожары из-за человеческого фактора, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует понятие пожарной опасности. Оно связано с критериями, изученными специалистами, лесниками и исследователями, которые передают эту информацию нам. Критерии природной пожарной опасной не наступили еще нигде, ни в одной точке страны", - сказал Вильфанд.

Однако в тех регионах, где выпало мало осадков, а температура уже высокая, уже начинаются искусственные палы, отметил научный руководитель Гидрометцентра. К таким регионам, например, относятся юг Сибири и Дальнего Востока.

"Природа сейчас не создает условий для природных пожаров. Но она не может противодействовать антропогенному фактору", - сказал Вильфанд.

"Если снег лежит - да, природа противодействует. Если дожди идут - противодействует. Там, где температура невысокая, плюс 7 - плюс 9 градусов, понятно, что не загорится ни трава, ни деревья. Но если человек способствует этому, а снега нет и сухая погода, конечно, тогда происходит загорание", - добавил он.

Сейчас, как уточнил Вильфанд, условия для возгораний из-за человеческого фактора есть на юге Тывы, Забайкальского и Приморского краев, Амурской области.

Ранее сообщалось, что в селе Авангард Приморского края загорелась сухая трава и строения, площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Человек погиб при атаке БПЛА на трассе в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6065 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });