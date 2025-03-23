Критериев для пожарной опасности еще нет ни в одном регионе России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Критериев пожарной опасности, которые могут привести к естественным природным пожарам, пока нет ни в одном российском регионе, однако там, где прошедшей зимой выпало мало осадков, отсутствует снег и установилась высокая температура, могут возникнуть пожары из-за человеческого фактора, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует понятие пожарной опасности. Оно связано с критериями, изученными специалистами, лесниками и исследователями, которые передают эту информацию нам. Критерии природной пожарной опасной не наступили еще нигде, ни в одной точке страны", - сказал Вильфанд.

Однако в тех регионах, где выпало мало осадков, а температура уже высокая, уже начинаются искусственные палы, отметил научный руководитель Гидрометцентра. К таким регионам, например, относятся юг Сибири и Дальнего Востока.

"Природа сейчас не создает условий для природных пожаров. Но она не может противодействовать антропогенному фактору", - сказал Вильфанд.

"Если снег лежит - да, природа противодействует. Если дожди идут - противодействует. Там, где температура невысокая, плюс 7 - плюс 9 градусов, понятно, что не загорится ни трава, ни деревья. Но если человек способствует этому, а снега нет и сухая погода, конечно, тогда происходит загорание", - добавил он.

Сейчас, как уточнил Вильфанд, условия для возгораний из-за человеческого фактора есть на юге Тывы, Забайкальского и Приморского краев, Амурской области.

Ранее сообщалось, что в селе Авангард Приморского края загорелась сухая трава и строения, площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров.