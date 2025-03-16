Более 3,5 тыс. человек остались без света на Ставрополье из-за энергоаварии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение ряда населенных пунктов Предгорного округа Ставропольского края, нарушенное из-за аварии в сетях, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"В 16:20 воскресенья поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в селах Новая Пролетарка, Привольное, Садовое", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, электроснабжение нарушено у более 3,6 тыс. человек.

Причина энергоаварии уточняется, добавил Бондаренко.