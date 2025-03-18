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Инвестиции в постройку 400 объектов по обращению с ТКО до 2030 г. оценили почти в 1 трлн руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В течение пяти лет в РФ планируется построить 400 объектов для комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), общий объем необходимых инвестиций оценивается в почти 1 трлн руб., сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"На будущую пятилетку (до 2030 года), чтобы выполнить национальную цель, необходимо построить ещё 400 объектов (для комплексного обращения с ТКО - ИФ). Чтобы было понимание, сколько это стоит, то это в деньгах сегодняшнего времени почти 1 трлн руб. Источники будут разные - бюджетная поддержка и, конечно, мы рассчитываем на привлечение внебюджетных источников", - сказал Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во вторник.

В рамках расширенной ответственности производителей предстоит проделать большую работу, сказал министр. "Потому что сейчас сборы, которые мы себе прогнозируем, я напомню, с 4 млрд руб. мы хотим вырасти по сборам до 50-70 млрд руб. в год, потому что видим тут потенциал. И главное здесь - администрирование, то есть надо оказать большую поддержку сотрудникам Росприроднадзора, чтобы они увидели наше законодательное плечо и всё с этим связанное. (...) То есть большая предстоит работа, но она стоит этого", - сказал глава Минприроды.

Закон о расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки (451-ФЗ) вступил в силу 1 января 2024 года. Он предполагает возникновение полной ответственности, то есть обязанности 100% утилизации упаковки для ее производителей и импортеров в 2027 году. Производитель может создать свои мощности по переработке, обратиться к утилизатору или уплатить государству экологический сбор. Эти средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами - от контейнеров для раздельного сбора отходов до заводов по их переработке.

По словам Козлова, "на сегодняшний день больше половины твёрдых коммунальных отходов направляется на обработку (55,2%), 14% утилизируется (14,3%); полигонное захоронение снижено на 17% (со 100% до 83%)". "Построено порядка трёхсот объектов для комплексного обращения", - уточнил он.

"Конечно, эффект мусорной реформы граждане оценивают по тому, что видят. А это контейнерные площадки, вывоз мусора и прочее. Несмотря на все меры, которые принимаются на федеральном и региональном уровне, негативные вопросы остаются", - подчеркнул глава Минприроды.

Он напомнил, что по этой причине штаб по проблемам с обращением ТКО начал собираться в формате "инцидента" каждую неделю на площадке координационного центра правительства РФ. "В свою очередь регионы создали свои региональные штабы. Их возглавили губернаторы", - сказал он.

Министр сообщил, что работа строится по четырём блокам: оценка стабильности работы региональных операторов, наличие специальной техники, оснащение контейнерными площадками и контейнерами, инфраструктура.

"Если взять в целом, то, например, сейчас по стране не хватает 129 тыс. контейнерных площадок, 350 тыс. контейнеров и 7 тыс. единиц специальной техники", - сказал министр.

Выходом из сложившейся ситуации Козлов назвал "помощь с финансированием и законодательные инициативы". В частности, по его словам, для обновления парка спецтехники в бюджете предусмотрены 5 млрд руб., что поможет закупить 4,2 тыс. единиц. "А для решения вопроса по контейнерным площадкам вместе с вами разработали законопроект, который позволит возлагать ответственность за создание и содержание площадок на региональных операторов", - добавил Козлов.

Всего сейчас в работе 14 нормативно-правовых актов, которые направлены на улучшение ситуации в сфере ТКО, уточнил министр.

Минприроды Александр Козлов
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