Саперы МЧС РФ обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбы, ракеты и БПЛА обезвредили в Курской области саперы МЧС РФ, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Всего саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе - авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением мер безопасности.

МЧС России напоминает о том, что приближаться к подозрительным предметам строго запрещено, а после обнаружения находки необходимо позвонить в службу спасения по телефону "112".