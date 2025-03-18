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Профильный комитет СФ не поддержал законопроект об усыплении бездомных животных

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Профильный комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию не поддержал законопроект о праве регионов умерщвлять животных без хозяина по истечении предельного срока содержания в приютах, сообщила член комитета Ольга Епифанова.

Соответствующий отзыв был направлен в профильный комитет Госдумы.

По ее словам, комитет считает, что точечное регулирование отрасли законопроектами не принесёт необходимого эффекта, нужно учитывать всю картину.

"Любую проблему необходимо решать, начиная с причин, а не борясь с последствиями. Без комплексного подхода к решению проблемы, без единой для всех системы регистрации собак, без контроля за разведением, без требований обязательной стерилизации животных, не подлежащих разведению, мы не сможем минимизировать число несчастных случаев", - пояснила сенатор позицию комитета.

По ее словам, российские семьи всё чаще заводят питомцев, при этом уровень отказа от домашних животных составляет 26%. Таким образом, что речь идет о миллионах выброшенных на улицу особей, и их приток не прекращается, а год от года растет.

"Жизнь человека, согласно Конституции, представляет собой высшую ценность. Стаи бездомных и безнадзорных собак на наших улицах являются ежедневной угрозой жизни и здоровью наших граждан, наших детей и прямым следствием безответственности владельцев животных. Напомню, что ответственное отношение к животным закреплено в статье 114 Конституции. Согласно этой статье, правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным", - отметила сенатор.

Профильному ведомству необходимо разработать комплексные изменения в законодательство в области обращения с животными, и такое поручение у Минприроды России есть, сказала Епифанова.

Ранее с критикой законопроекта выступил Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству, который также не поддержал инициативу, назвав ее противоречащей позиции Конституционного суда.

Законопроект предусматривает, что органы госвласти субъектов РФ вправе "устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах для животных".

Ольга Епифанова Совфед
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