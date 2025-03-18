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Глава Минфина США допускает, что ужесточение санкций против России может не потребоваться

Экипаж погиб

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил Fox news, что, по его мнению, урегулирование кризиса на Украине вряд ли потребует усиления американских санкций против России.

"Президент США Дональд Трамп проинструктировал меня, что, если потребуется, мы доведем санкции до отметки в десять, чтобы привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров. Но я настроен оптимистично в отношении того, что Трамп сможет обеспечить это без наращивания санкций", - сказал он.

Министр уточнил, что администрация не отказывается от каких-либо вариантов действий, и в случае необходимости США могут ввести максимальные санкции против России в сфере энергетики.

"Президент Трамп дал мне поручение переосмыслить санкционный режим. Долго время у нас было то, что я бы назвал "мягкие санкции", - также заявил глава Минфина.

Он отметил, что прежние меры подрывали позиции доллара в мире. Теперь, по словам Бессента, США могут задействовать наиболее сильный режим санкций, и в качестве примера он указал на политику максимального давления на Иран.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала на брифинге, что Трамп может прибегнуть к санкциям в отношении России в случае неудачи на переговорах с Москвой, но рассуждать на эту тему преждевременно.

Ранее в марте Бессент заявлял о готовности усилить санкции в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения кризиса на Украине.

Дональд Трамп Минфин США Украина Скотт Бессент Кэролайн Левитт
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