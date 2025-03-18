Путин и Трамп выразили взаимный интерес к нормализации отношений России и США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказали обоюдный интерес к нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире, сообщил сайт Кремля.

В этом контексте они рассмотрели широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие, и обсудили некоторые идеи в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Стороны затронули и международную повестку, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - сообщили в Кремле.