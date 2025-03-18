Трамп и Путин обсудили меры против распространения стратегического вооружения в мире

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Одной из тем телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стало предотвращение распространения стратегических вооружений в мире, сообщили в Белом доме.

"Они обсудили необходимость положить конец распространению стратегических вооружений. Лидеры будут взаимодействовать с другими сторонами с целью максимально возможной работы по этому вопросу", - отмечается в пресс-релизе.

"Лидеры говорили о Ближнем Востоке как о регионе, где возможно сотрудничество, с целью предотвратить будущие конфликты", - также говорится в заявлении. Трамп и Путин разделяют точку зрения, что "Иран никогда не должен иметь возможность уничтожить Израиль".

Кремль ранее сообщил, что президенты обсудили в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - сообщалось в пресс-релизе.