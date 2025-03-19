Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил в среду представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)", - написал представитель в своем телеграм-канале.

Позже он также сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.