Аэропорты Нижнего Новгорода и Казани возобновили работу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Нижегородском аэропорту, сообщил в среду представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем телеграм-канале.

Один самолет, совершавший рейс в аэропорт Стригино, ушел на запасной аэродром, отметил представитель Росавиации.

Также сняты временные ограничения сняты в аэропорту Казани.

"В аэропорту Казань в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем телеграм-канале.

Один самолет, летевший в казанский аэропорт, ушел на запасной аэродром.