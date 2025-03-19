Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась еще вдвое - до 3,75 тыс. квадратных метров, сообщает оперативный штаб региона.

"Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории - один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - отмечается в сообщении.

Для тушения пожара привлечены дополнительные силы. Всего в настоящий момент задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Как сообщалось, минувшей ночью в результате атаки украинских беспилотников в станице Кавказской произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. метров, в тушении были задействованы 179 человек, 54 единицы техники. Затем площадь пожара увеличилась до 1,7 тыс. кв. метров.

В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. Пострадавших нет.

В министерстве обороны РФ в среду заявили, что объект, который был атакован, обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.