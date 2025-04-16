Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по подозрению в злоупотреблениях, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что Смирнов задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов стал врио губернатора Курской области в мае 2024 года, сменив Романа Старовойта, который возглавил федеральный Минтранс.

В сентябре Смирнов выиграл выборы, но в начала декабря он сообщил об отставке в связи с переходом на другую работу, по собственному желанию. После этого врио главы Курской области был назначен Александр Хинштейн.