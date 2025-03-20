Мишустин встретится с представителями "Единой России"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг продолжит серию консультаций с парламентскими фракциями, состоится его встреча с представителями "Единой России".

"Председатель правительства Михаил Мишустин 20 марта проведёт консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной Думе", - сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

В правительстве отмечают, что "рабочие встречи с депутатами в преддверие ежегодного отчёта, который состоится 26 марта, обеспечивают эффективное взаимодействие правительства с парламентариями и позволяют сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки".

Ранее премьер встречался с представителями фракций "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".