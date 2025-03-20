Российские военные сбили за ночь 132 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили в ночь на четверг 132 украинских беспилотника над Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской, Липецкой областями и Республикой Крым, сообщает Минобороны РФ.

"54 БПЛА - над территорией Саратовской области, 40 БПЛА - над территорией Воронежской области, 22 БПЛА - над территорией Белгородской области, девять БПЛА - над территорией Ростовской области, по три БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, один БПЛА - над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.