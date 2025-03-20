Минобороны РФ сообщило, что за сутки были сбиты 225 беспилотников ВСУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 225 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Ранее утром министерство сообщило, что средства ПВО уничтожили в ночь на четверг 132 украинских беспилотника над Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской, Липецкой областями и Республикой Крым.