Поиск

В I чтении принят проект об освобождении наследников от штрафов за просроченные кредиты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который запрещает кредиторам начислять штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не получили наследство в виде долга.

Документ (№532254-8) был внесен в парламент в январе 2024 года. Авторы - группа депутатов во главе с Натальей Костенко ("Единая Россия").

Согласно Гражданскому кодексу РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Установлен шестимесячный срок на вступление наследников в наследство.

Действующее законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности и начисление штрафов (пени, неустойки) по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство. В итоге, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в правоприменительной практике встречаются случаи, когда кредиторы требуют от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что умер.

"В случае смерти заемщика до момента вступления его наследников в наследство кредитор не вправе начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа), предъявлять к наследникам заемщика требования о досрочном возврате сумм кредита (займа), обращать взыскание на предмет залога (ипотеки)", - говорится в поправках в закон о потребительском кредите.

Ранее правительство направило положительный отзыв на инициативу. При этом кабинет министров предложил установить период, в течение которого не будут применяться меры ответственности за неисполнение денежного обязательства - с момента открытия наследства и до шести месяцев, если не установлено иное по решению суда по наследственным спорам.

Поправки к законопроекту принимает профильный комитет по финансовому рынку Госдумы до 24 апреля.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

В "Русагро" подтвердили информацию об обысках в офисах компании

Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

"Русагро" не комментирует сообщения СМИ о задержании основателя компании

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 70 тыс. человек

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

Аэропорт Нового Уренгоя закрыт до утра четверга после инцидента с Ан-12

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });