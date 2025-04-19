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Оружейная выставка IQDEX-2025 открывается в Багдаде при участии РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Международная выставка по безопасности, оборонной и военной промышленности IQDEX-2025 открывается в субботу в Багдаде, организатором российской экспозиции выступит "Рособоронэкспорт".

"Сегодня "Рособоронэкспорт" рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком. В ходе IQDEX 2025 предложим вооруженным силам и другим силовым ведомствам страны новую российскую продукцию, прошедшую проверку в реальных боевых условиях и модернизированную по ее результатам", - сказал глава компании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Ирак - один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" на Ближнем Востоке. Здесь хорошо знают и ценят российскую военную технику. Вооруженные силы страны эксплуатируют в том числе танки Т-90 и Т-72, БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, вертолеты Ми-35 и Ми-28, самолеты Сухого, стрелковое оружие. Это вооружение помогло Ираку отстоять суверенитет страны в противостоянии многочисленным террористическим группировкам", - сообщил Михеев.

Он заявил, что всю представленную на IQDEX-2025 продукцию "Рособоронэкспорт" готов поставлять партнерам России, а также собирается обсудить совместное и лицензионное производство, совместные разработки новых образцов на территории заказчика.

"Эти вопросы будут обсуждаться в рамках деловой программы выставки с представителями министерства обороны, министерства внутренних дел и других силовых структур, обеспечивающих безопасность и суверенитет Ирака", - сообщил "Рособоронэкспорт".

Согласно сообщению, компания покажет в Багдаде противотанковые ракетные комплексы, разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы, стрелковое оружие для армии и спецподразделений, средства безопасности.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что РФ впервые участвует в данной выставке с организацией экспозиции продукции военного назначения.

"Площадь российской экспозиции - 190 кв. метров. В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн "Калашников", ООО "СТЦ", ООО ФП "Логос", - говорится в сообщении ФСВТС России.

Выставка будет проходить с 19 по 22 апреля.

Багдад Ирак Рособоронэкспорт
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