Что случилось этой ночью: пятница, 21 марта

Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани, непрямые переговоры РФ и Украины, 43 БПЛА ВСУ нейтрализовано над четырьмя областями РФ, Израиль начал боевые действия в Рафахе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали двое пожарных. Огонь распространился еще на один резервуар, общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

- США намерены организовать непрямые переговоры Москвы и Киева в Саудовской Аравии. "Мы привлекаем так называемые технические группы к так называемым непрямым переговорам в Саудовской Аравии, на которые обе стороны приходят, которых принимают в отдельных комнатах", - сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

- Госдеп США заявил, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня. "Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире", - сказала представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на пятницу 43 украинских беспилотника над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

- Армия обороны Израиля начала действовать на юге сектора Газа в районе Рафаха. По словам израильских военных, там уничтожена часть инфраструктуры ХАМАС. Операции в северной и центральной частях палестинского анклава продолжаются.

- Страны Евросоюза обсуждают лидерство в НАТО. Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы намерены взять на себя основную часть финансирования НАТО, соответствующий план будет представлен США в преддверии ежегодного саммита лидеров альянса в июне.

- Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США. Президент Соединенных Штатов поручил главе министерства Линде МакМахон закрыть его, вернув полномочия в области образования штатам и местным сообществам.

- КНДР испытала "новейшую" зенитно-ракетную систему. Испытание, за которым наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, подтвердило "превосходство быстрой боевой реактивности" системы и ее надежность, сообщает ЦТАК.