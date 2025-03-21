Россельхознадзор в апреле проверит систему сертификации бананов в Эквадоре

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора в апреле проведут аудит системы сертификации бананов в Эквадоре, сообщила российская служба после переговоров ее представителей с сотрудниками Агентства по контролю над качеством сельхозпродукции (AGROCALIDAD) Министерства сельского хозяйства, животноводства Эквадора.

"Этот шаг направлен на обеспечение соответствия международным и российским фитосанитарным требованиям, а также на повышение качества экспортируемой продукции", - говорится в сообщении.

Как заявила на переговорах замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, Эквадор занимает существенную позицию среди поставщиков подкарантинной продукции в Россию, обеспечивая 16% от общего объема импорта такой продукции. Наибольший объем поставок приходится на свежие бананы. В 2024 году их ввоз составил 1,3 млн тонн. Зафиксирован значительный рост прямого экспорта эквадорских цветов, который за год увеличился в три раза, достигнув 50 млн штук. Положительная динамика отмечена и в поставках какао-бобов, объем импорта которых в 2024 году увеличился в 40 раз - до 4,7 тысячи тонн.

На переговорах стороны обменялись подписанными альтернатами соглашения между правительствами России и Эквадора о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

"Подписание соглашения позволит укрепить двустороннее взаимодействие в сфере фитосанитарного контроля, повысить безопасность поставляемой продукции, открывает дополнительные перспективы для совместных инициатив", - говорится в сообщении.