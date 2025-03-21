Борис Титов предложил внести трансфер технологий ФНС в официальную программу действий ООН

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил внести в документы ООН предложения по передаче технологий регистрации и администрирования налогов малых и средних предприятий, чтобы помочь развивающимся странам в мобилизации внутренних ресурсов для достижения Целей устойчивого развития.

"У российской стороны накоплен впечатляющий опыт создания экосистемы для МСП, основанной на цифровых государственных налоговых и банковских суперсервисах, и мы успели поделиться им со своими ближайшими соседями. Узбекистан, Кыргызстан, в настоящее время Таджикистан – в этих постсоветских странах уже внедрены или внедряются такие прекрасно зарекомендовавшие себя разработки как ФНС, как автоматизированная система контроля НДС или система электронных касс (онлайн-ККТ), так и других ведомств", - передает слова Титова его пресс-служба.

По его словам, мобилизация налоговых поступлений, как источник финансирования развития, вполне отвечает так называемой Аддис-Абебской программе действий, принятой ООН в 2015 году.

Титов отметил, что подобную практику стоит сделать общемировой, показав другим странам образец для подражания.

"Специалисты Федеральной налоговой службы, со своей стороны, полностью готовы к сотрудничеству с коллегами из других стран. Администрирование и контроль уплаты налогов, электронная регистрация предприятий, открытие банковских счетов, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг: все эти процессы в развивающихся странах могут подняться на новый уровень при должной заинтересованности", - считает спецпредставитель.

Озвученную инициативу Титов предложил выдвинуть от лица России на предстоящей 4-й Международной конференции по финансированию развития.