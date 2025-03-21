На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по резервной линии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ восстановлено, сообщили в пятницу представители станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - сказано в телеграм-канале станции.

Об отключении линии 330 кВ на ЗАЭС сообщили 11 февраля. Позднее на станции заявили, что в результате обстрела Энергодара резервная линия получила повреждения.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Обе они в работе, отметили представители станции.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").