Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля.

Рассмотрены вопросы развития российско-катарского сотрудничества. "Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта", - говорится в сообщении.

"При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - сказано в сообщении.

"Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, подчеркнута готовность обеих стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе", - отмечается в сообщении пресс-службы.