ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на переводы валюты за рубеж

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов тоже сохранены - за месяц не более $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте).

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств, сохранен. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, отмечает ЦБ.

Банки из недружественных государств по-прежнему могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.