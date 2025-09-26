Поиск

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 31 марта 2026 года, ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Лимит на перечисления средств через системы денежных переводов сохранился в размере не более $10 тыс. в месяц.

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Не работающие в России физлица-нерезиденты из недружественных стран и юрлица из таких государств по-прежнему не смогут переводить средства. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Все эти ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом, отмечает ЦБ.

