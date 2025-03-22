За ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено 47 украинских дронов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны сообщили об отражении 47 беспилотников за прошедшую ночь.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

12 беспилотников уничтожено над территорией Воронежской области, 11 – над Белгородской областью, шесть – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, три – над Астраханской, по одному – над Брянской, Курской, Самарской областями, семь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, один – над Азовским морем.

В Ростове-на-Дону повреждения получил многоэтажный дом, два человека были госпитализированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.