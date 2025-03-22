Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В МЧС России сообщили о ранениях четверых сотрудников экстренной службы в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке.
"Сегодня ночью во время следования к месту вызова пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник, в результате чего пострадали 4 сотрудника МЧС России", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за атаки была повреждена пожарная автоцистерна, добавили в ведомстве.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.