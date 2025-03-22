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Украинские беспилотники атаковали пять территорий Ростовской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атак дронов в небе над пятью территориями региона.

"За ночь атака БПЛА была отражена на пяти территориях Ростовской области - в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в субботу.

Врио губернатора отметил, в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, где в результате атаки беспилотника произошел взрыв, были повреждены шесть квартир и фасад здания. Пострадали двое мирных жителей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Эвакуация жителей из дома не проводилась, добавил врио губернатора.

В Сальске вследствие падения БПЛА повреждения получили магазин, художественная галерея и многоквартирный дом на ул. Ленина, 10. Пострадавших нет.

Юрий Слюсарь Ростовская область
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