Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное - от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, дочь погибшей женщины, находившаяся за рулем, получила серьезные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ.