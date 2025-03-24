В больницы Симферополя доставили 16 пострадавших в результате ДТП в Крыму

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - 16 пострадавших в ДТП в Крыму доставлены в больницы Симферополя, 13 человек осматривают врачи, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе, один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают необходимое лечение. В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения", - сказал Кузнецов в понедельник журналистам.

Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия; семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

Кузнецов сообщил, что шесть человек погибли.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.

Авария произошла около села Укромное Симферопольского района утром в понедельник. По предварительным данным, обнародованным УМВД по Крыму, водитель автобуса КАВЗ по неизвестным причинам въехал в стоявший грузовик. По данным МЧС, в автобусе находились 32 человека.

В Следственном комитете РФ сообщили, что региональное следственное управление ведомства по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по части 3 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 5 статьи 264 (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.