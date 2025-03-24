Сим-карты предложили разрешить передавать членам семьи и близким родственникам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сим-карты можно будет передавать членам семьи и близким родственникам, предусматривает поправка, одобренная в понедельник комитетом по информационной политике ко второму чтению правительственного законопроекта (№842276-8) по борьбе с кибермошенничеством.

Поправка предусматривает, что "абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, лицам, являющимся членами его семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), а также иным лицам, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации".

Согласно поправке, передача абонентом юридического лица либо индивидуального предпринимателя абонентского номера, выделенного ему на основании договора или предоставленного в пользование в рамках указанного договора, иным лицам не допускается.

В варианте первого чтения предлагалось исключить возможность передачи сим-карт третьим лицам.

Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении во вторник, 25 марта, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.