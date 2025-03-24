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Массовые обзвоны без получения согласия абонентов могут запретить

Массовые обзвоны без получения согласия абонентов могут запретить
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по информационным технологиям одобрил поправки в закон "О связи", согласно которым массовые телефонные вызовы допускаются только при условии получения согласия абонентов.

Поправки были внесены и одобрены комитетом ко второму чтению законопроекта (№842276-8), ужесточающего меры борьбы с телефонным и кибермошенничеством. В первом чтении законопроект был принят 18 марта.

"Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы (...) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов", - говорится в поправках к законопроекту.

При этом абонент вправе направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов и рассылок, а оператор обязан прекратить их после получения такого отказа.

Как говорится в проекте, массовые вызовы, осуществляемые с нарушением указанных требований, являются незаконными, за исключением тех, которые осуществляются по инициативе госорганов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также иных органов и (или) организаций, перечень которых устанавливается правительством.

Проект также предусматривает запрет на использование виртуальных АТС и сим-боксов с нарушением требований федерального законодательства.

Поправками также предлагается разрешить абонентам передачу оформленных на них сим-карт членам семьи и близким родственникам. Передача сим-карт иным лицам не допускается.

Кроме того, законодатели хотят обязать операторов направлять на телефон абонента информацию о компании, которая ему звонит.

Еще одна поправка предусматривает запрет на отправку смс в момент телефонного соединения - абоненту оно может быть доставлено только после окончания разговора.

Также проектом предлагается установить запрет на ввоз в РФ спутниковых средств связи иностранного производства, не имеющих решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.

Госдума
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