Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

Это предусматривает, в частности, досмотр торговых судов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", говорится в заявлении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп двух стран в Эр-Рияде.

"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - сообщил Кремль.