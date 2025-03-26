Мишустин заявил, что санкции против российского ТЭКа не достигли целей

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Внешние санкции не достигли целей своих авторов в сфере энергетики, Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства за 2024 год.

"Продолжаем совершенствовать собственные критически важные процессы добычи и переработки нефти и газа. Что помогло освоить целый ряд подпавших под ограничения технологий", - добавил он.